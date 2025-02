Ilgiorno.it - Giovani, sport e oratorio. La Samz festeggia 10 anni con l’album delle figurine: "E puntiamo al calcio a 11"

Leggi su Ilgiorno.it

, come per i giocatori della Serie A. Allapensano in grande. Lo storico acronimo sta per Sant’Antonio Maria Zaccaria, la parrocchia tra via Boifava e via San Giacomo, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. "di? L’idea è nata perre i 10della AsdMilano, che cadono proprio nel 2025", racconta il presidente Giorgio Bergamini. Leraffigurano i giocatori di(solo il nome, niente cognome per ragione di privacy legate ai minori), le giocatrici di volley, le signore over 50che svolgono ginnastica dolce nella palestra dellae il consiglio direttivo della società. Le, tipo Panini, si possono comprare in, nelle tradizionali bustine da cinque, vendute a un euro a bustina.