Giorno del Gatto tra magìa e celebrità

FortunatiIn Italia il 17 febbraio è la Giornata nazionale del, un’occasione per celebrare gli animali più diffusi nelle case italiane e riconoscere la loro importanza nella nostra vita. I gatti, con il loro carattere indipendente e affettuoso, arricchiscono la casa con amore e compagnia. In questa giornata si riflette sul loro benessere, sulle abitudini per prendersi cura di loro e della loro salute. È anche un momento per promuovere l’adozione dei gatti randagi e ricordare l’importanza di garantire loro una vita dignitosa e sana: sono ancora tanti i gatti che aspettano una famiglia che li accolga. La scelta della data del 17 febbraio ma ha un significato legato alla simbologia: il 17 nella tradizione popolare è associato alla sfortuna e in numeri romani (XVII) può essere anagrammato in "Vixi", ossia "Vissi" in latino; un richiamo alla morte.