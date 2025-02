Notizie.com - Giorgia Meloni senza giri di parole con gli Usa: “Restituire all’Italia il posto che merita”

Leggi su Notizie.com

ha parlato alla convention dei conservatori negli Stati Uniti d’America in collegamento video ediha rilanciato l’Europa.dicon gli Usa: “ilche” (ANSA) Notizie.comLa Premier italiana ha voluto dare un segnale, rispondendo presente alla riunione delle destre negli States, il suo intervento inizia così: “Sapete quanto io sia affezionata alla vostra manifestazione, non potevo non essere presente seppur da lontano. Rispetto alle mie partecipazioni passate però oggi vi saluto con l’orgoglio di rappresentare l’Italia come Primo Ministro”.La Cpac si pregia dunque della predi un personaggio di rilievo, la numero uno in Italia che ci tiene a sottolineare il rapporto del suo paese con gli States: “Abbiamo un legame profondo e indissolubile, forgiato dalla storia e da valori condivisi, incarnato anche da tantissimi americani di origine italiana che da generazioni contribuiscono alla prosperità dell’America.