Oasport.it - Ginnastica artistica, Niccolò Vannucchi firma il bis in Coppa del Mondo. Zhou vince dopo lo stupore olimpico

Leggi su Oasport.it

A Cottbus (Germania) si è conclusa la prima tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità.è nuovamente salito sul podioil bel terzo posto conquistato ieri al corpo libero: il portacolori del Gymnastic Romagna Team ha replicato il risultato del sabato, mettendosi in bella mostra al volteggio con il Kasamatsu con due avvitamenti e mezzo (13.933) e una ribaltata doppio (13.666). L’azzurro ha chiuso con la media di 13.899, alle spalle di due grandi interpreti del panorama mondiale come l’armeno Artur Davtyan (14.900 per l’iridato del 2022 e bronzoa Tokyo) e l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.216 per il bronzo mondiale in carica).Negli altri atti conclusivi al maschile, il giapponese Kaito Sugimoto si è imposto alle parallele pari con 14.