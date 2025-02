Ginnastica Artistica Italia sul podio in Coppa del Mondo | arrivano due bronzi

Leggi su Ilfaroonline.it

L’è subito sulnellaMaschile indel. Niccolò Vannucchi conquista il terzo posto nel corpo libero con il punteggio di 13.533. La gara è vinta dal kazaco Milad Karimi (14.133) e secondo è il giapponese Kazuki Minami (13.666).Edoardo De Rosa prosegue la striscia positiva tricolore e sale anch’esso sule ancora per il terzo posto. l’Azzurro si qualifica in finale nel cavallo con maniglie e scala la gara. Vince il taiwanese Yu-Jan Shiao (14.433). Il giordano Ahmad Abu Al Soud (14.233) sale sul secondo gradino.“Siamo contentissimi di questi risultati – le dichiarazioni del tecnico federale Roberto Germani, come riporta agc/coni.it -. C’è soddisfazione ma dobbiamo rimanere concentrati in vista delle altre finali di Cottbus. Ci sarà tempo per festeggiare”.