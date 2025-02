Ginnastica artistica Coppa del mondo Cottbus | Vannucchi da bronzo nel volteggio

Leggi su Sportface.it

LNiccolòfesteggia una nuova medaglia di, dove va in scena ladeldi. L’atleta della Gymnastic Romagna Team, già a podio nel corpo libero, si ripete alottiene un 13.933 con il primo salto, un Kasamatsu con due avvitamenti e mezzo, mentre nel secondo colleziona un 13.866 grazie alla ribaltata doppio. La media di 13.899 vale il terzo gradino del podio, alle spalle dell’armeno Artur Davtyan oro con due esecuzioni da 14.900 e dell’ucraino Nazar Chepurnyi, al secondo posto con 14.216. “Niccolò ha cercato molto bene gli arrivi – racconta l’allenatore Roberto Giussani – È stato tecnicamente molto pulito. Potrebbe fare due salti più complessi, però qui era ancora presto per rischiare. Ha avuto qualche problema a Montichiari, ci sarà tempo per provarci di nuovo.