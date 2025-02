Nerdpool.it - Gigaciao atterra al Megacon di Genova l’1 e il 2 marzo con Fraffrog

La navicella diè pronta per una nuova missione spaziale! Questa volta, con a bordo,? atterrerà aldi, la nuova fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop che si terrà presso la Fiera dil’1 e il 2– alias Francesca Presentini, fumettista, youtuber e co-fondatrice della casa editrice– sarà presente entrambi i giorni allo stand per incontrare fan di tutte le età, chiacchierare e firmare le sue opere. Tra queste, ci saranno Che faccio da grande, il libro sul crescere e sul capirsi realizzato con Savuland, e Il Pianeta Pillola, graphic novel di grande successo che racconta l’incredibile storia di un piccolo pianeta sconosciuto e affascinante.Ma non è tutto qui: allo stand ditroverete anche tutte le ultime novità, come ?Il Misterioso Papero del Giappone di Daw; Arckade, il mazzo di tarocchi a tema videogiochi realizzato dalla talentuosissima CKibe; Tutto un altro Lupo Alberto, il volume celebrativo per i 50 anni del lupo più amato d’Italia.