Germania il voto non terremota il Paese | ora Cdu e Spd alla sfida del governo

Ilinha sorpreso per la sua.prevedibilità. Tutto nella norma e secondo previsioni, in un contesto di elevata attenzione politica per ilin cui Berlino ha regalato una festa di partecipazione democratica (84% di affluenza) a un’Europa in anemia di attività alle urne. Vince l’Unione Cdu-Csu cristiano-democratica e capitanata da Friederich Merz, che gli exit poll danno tra il 28,5% e il 29% dei voti; seconda la destra di Alternative fur Deutschland, tra il 19 e il 20%, che arriva al record storico di consensi; terza, al 16,5% la Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz. Meno 9 punti per la Spd e più 9 per la Afd, secondo gli exit poll, rispetto aldel 2021. Calano ma non tracollano (dal 15 al 12,5% circa) i Verdi, vola la sinistra della Linke (dal 5 al 9%), sorpresa del, mentre in bilico sul 5% e la soglia di sbarramento ci sono Bsw, la coalizione conservatrice di sinistra di Sahra Wagenknecht, e i liberali del Fdp.