Germania, gli exit poll: prima la Cdu. AfD al 20 per cento, giù i socialisti

Elezioni federali 2025 in, i primiconfermano sostanzialmente i risultati della vigilia. Cdu-Csu sono dati al 28,5%, la destra di AfD al 20% Idi Spd al 16,5%, Verdi al 12%. La sinistra di Linke è al 4 per. In questo quadro, ancora provvisorio in attesa dei risultati dei voti veri, si rafforza lo scenario di un governo a guida popolare cone verdi. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in, che glidei vari istituti danno come previsto al secondo posto, tra il 19 ed il 20% dei voti. "Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese", ha affermato Weidel.