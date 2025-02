Unlimitednews.it - Germania, exit poll: vince la CDU, boom dell’ultradestra. Weidel (AFD) “Abbiamo raddoppiato i voti. Pronti a governare”

Leggi su Unlimitednews.it

BERLINO (ITALPRESS) – Alla chiusura delle urne per le elezioni in, i primidanno al primo posto la CDU con il 29%. Seguono AFD con il 19.5%, SPD al 16%, Verdi 13.5%, Die Linke all’8.5%. Appena al di sotto della soglia di sbarramento del 5% i liberali di FDP (4.9%) e BSW (4.7%).“Un’elezione fantastica.fatto molto bene. Dagli, siamo l’unico partito ad averrispetto alle ultime elezioni. Noi siamoad essere coinvolti in una coalizione di governo per realizzare la volontà del popolo tedesco”, sono state le prime parole della leader di Alternative Fur Deutschland, Alice, rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo i primiche danno il partito di estrema destra secondo conil 19,5% dei.fonte foto: IPA(ITALPRESS).