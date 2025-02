Iltempo.it - Germania al voto per rinnovare il Bundestag: "Elezioni decisive". Gli scenari

Latorna oggi alperil, il parlamento federale, e circa 59,2 milioni di tedeschi sono chiamati alle urne. Stando agli ultimi sondaggi, l'alleanza di centrodestra di Friedrich Merz, l'Unione Cristiano-Democratica e il suo partito gemello bavarese, l'Unione Cristiano-Sociale, si confermano in pole position. L'ultima rilevazione conferma una netta affermazione di Cdu/Csu. I conservatori sfiorano il 30% (29,9%) e sono in crescita del 6 per cento rispetto al 24% del 2021. Al secondo posto è salda l'AfD. L'estrema destra Alternativa per laè data al 19,7% (piu' del doppio del 9,3% del 2021) e di 145 seggi. Resta invece in caduta libera l'Spd, nonostante le speranze del cancelliere uscente Olof Scholz. Al momento non arriverebbe neppure al 16% (15,7). I Verdi sono dati in discesa di 2 punti al 12,7%, che però si traducono in un calo in termine di seggi.