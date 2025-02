Quotidiano.net - Germania al bivio del voto, favorito il centrista Merz. Ultradestra verso il record

Roma, 23 febbraio 2025 – L’economia incagliata nelle secche di una lunga stagnazione trasformatasi in recessione, due attentati compiuti da migranti negli ultimi otto giorni, l’che avanza cavalcando il tema, caldissimo, dell’immigrazione. E un nuovo cancelliere in pectore, almeno in base ai sondaggi, vale a dire il cristiano democratico Friedrich. È lo scenario teso nel quale lasi presenta oggi alle elezioni politiche anticipate. Undi portata europea che arriva dopo la sfiducia del governo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz, giunta lo scorso 16 dicembre. Un fattore d’incertezza è dato dal possibile effetto suldei due attentati avvenuti il 13 febbraio a Monaco, quando l’auto guidata da un uomo di origine afgana è piombata su un corteo sindacale (due morti), e il 21 febbraio a Berlino, quando un richiedente asilo siriano ha accoltellato un turista spagnolo al Memoriale dell’Olocausto.