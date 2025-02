Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Cose da Paz a Como. E il Napoli si gode il nuovo Raspadori”

Leggi su Napolipiu.com

: “da Paz a. E ilsiil”">non sarà soltanto una partita fondamentale per la corsa ai rispettivi obiettivi stagionali, ma anche il palcoscenico perfetto per una sfida generazionale tra due talenti che stanno lasciando il segno in Serie A: Nico Paz e Gia.Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla, i due giocatori, pur con storie e percorsi diversi, oggi si troveranno al centro dell’attenzione, pronti a guidare le loro squadre in una gara che promette spettacolo e intensità.Nico Paz, il gioiello argentino cresciuto al RealIl talento emergente della Serie A si chiama Nico Paz e gioca neldi Cesc Fabregas. A soli 19 anni, il centrocampista argentino sta incantando il campionato con giocate di classe e una visione di gioco superiore alla sua età.