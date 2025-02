.com - Gasperini: “Non rinnoverò il contratto con l’Atalanta. Lookman? Nessuna offesa”

(Adnkronos) – “Come hanno detto in tanti, c’è un inizio e una fine. Vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità”. Lo ha detto il tecnico delGian Pieroalla vigilia della gara di campionato con l’Empoli, parlando del suo futuro. L’attuale accordo tra il tecnico e i nerazzurri scade il 30 giugno 2026, ma il rapporto potrebbe interrompersi anche a fine stagione, visto cheprenderà una decisione dopo le prossime 13 partite di Serie A. In conferenza stampa,è tornato anche sulla polemica con: “La mia non voleva essere una frase offensiva. Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere.