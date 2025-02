Tvplay.it - Gasperini nella big di serie A, l’apertura è totale: ribaltone in panchina

Leggi su Tvplay.it

è destinato a lasciare l’Atalanta e a proseguire altrove la propria carriera. Una big dellaA pronta a farsi avanti.L’unica cosa certa, al momento, è che il matrimonio celebrato nel 2016 sta viaggiando verso la separazione. Quando si concretizzerà il divorzio, ancora, non è chiaro ma, ormai, è solo una questione di tempo. Gian Pieroe l’Atalanta presto prenderanno strade differenti. Il contratto del tecnico scade il 30 giugno 2026 tuttavia non è da escludere che le parti si dicano addio già a giugno, una volta terminata l’attuale stagione.big diA,in– TvPlay.it (LaPresse) Il rinnovo, come da lui stesso annunciato di recente in conferenza, non rientra nei piani del mister che, di conseguenza, a stretto giro di posta inizierà a guardarsi intorno in attesa di capire dove proseguire la sua carriera.