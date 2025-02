Ilnapolista.it - Gasperini: «Il nostro obiettivo è avvicinarci a una delle due davanti. Se nelle ultime dieci giornate saremo lì, vedremo»

Al termine di Empoli-Atalanta 0-5, Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.: « Professionalità con Lookman? Non so cosa intendi. Sono tutti professionisti»Tutte le risposte che si aspettava:«Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma le gioca sempre al meglio. Oggi altre squadre hanno perso. Le partite non sono mai facili».Spicca la doppietta di Lookman, ha prevalso la professionalità con lui?«Non so cosa intendi per professionalità. Da parte mia? Sono tutti professionisti. Abbiamo fatto una buona gara».Leggi anche: “Contutto alle spalle?” Lookman rimane in silenzio e fa spallucceAvete avvicinato la vetta della classifica:«Abbiamo una straordinaria classifica dopo 26. Adesso domenica c’è un’altra giornata con il Venezia, non è assolutamente facile e ci sarà uno scontro diretto.