Ilnapolista.it - Gasperini e Percassi: dopo nove anni di plusvalenze, frecciate, litigi, il rapporto si è logorato (Libero)

Leggi su Ilnapolista.it

di, ilsi è)L’addio diall’Atalanta ha finalmente svegliato i giornali nazionali che da mesi cercavano di nascondere la notizia. Adesso, ad annuncio avvenuto, possiamo leggere dellogoro tra la famigliae l’allenatore tanto bravo quanto brontolone. Quindi molto brontolone.Scrivecon Alessandro Dall’Orto:Gasp ha portato Bergamo nell’élite del football tra imprese storiche e partite epiche, ma anche, polemiche, battibecchi (l’ultimo con Lookmanl’eliminazione in Champions), messaggi criptici, frecciatine e scontri che alla lunga, poco alla volta, hannoi rapporti con la famiglia. E ora non c’è da stupirsi per l’annuncio del divorzio, che a Bergamo si aspettavano in molti e che lui stesso ieri ha comunicato alla vigilia della sfida di Empoli: «Come hanno detto in tanti, c’è un inizio e una fine per tutto: sicuramente non ci sarà continuità, non ci saranno ulteriori rinnovi del mio contratto, a fine stagione vedremo se portarlo a scadenza (2026, anche se c’è un’opzione a favore del club per una stagione ndr) oppure interrompere».