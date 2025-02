Bergamonews.it - Gasperini e il sogno Scudetto: “Percorso straordinario, cerchiamo di stare più in alto possibile”

Leggi su Bergamonews.it

Una vittoria importante, sia per il momento in cui arriva che per le dimensioni. L’Atalanta sale a quota 54 punti, a -3 dall’Inter capolista, riaccende il, pensando a quel tricolore non certo vicino, ma neanche così lontano. Anzi.Gian Pierodopo lo 0-5 di Empoli a Sky parla di presente, prima che di futuro, affermando che l’obiettivo è quello di provare ain, in altissimo, e chiude una volta per tutte la polemica relativa al rigore di Lookman — con quest’ultimo che, chiamato in causa a riguardo, non si è voluto esprimere.Le parole dipost Empoli-Atalanta 0-5Il successo in trasferta – “Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma non è mai mancata nella prestazione. Abbiamo vinto a Verona e Como, campi su cui altre squadre hanno perso. Siamo stati noi a rendere le cose facili”.