Inter-news.it - Gasperini ci crede: «Prima vedevo l’Inter favorita, ora ci siamo»

Leggi su Inter-news.it

Gian Pieroè orgoglioso della squadra e della vittoria della sua Atalanta contro l’Empoli. L’allenatoreallo scudetto e lo dice su Sky Sport. ORGOGLIO – Gian Pieronon fa un passo indietro verso il primo posto: «Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma non è mai mancata sotto il profilo delle prestazioni. Noi abbiamo vinto a Verona, Como, poi oggi altre squadre hanno perso lì. Le partite non sono mai facili,stati bravi a renderla facile. Lookman? Non so cosa intendi con professionalità, andiamo avanti.tutti professionisti, ha fatto una buona gara e ha segnato., lo scudetto? Abbiamo una straordinaria classifica dopo 26 giornate. Adesso domenica c’è un’altra giornata col Venezia, non è facile. Il nostro obiettivo è di avvicinare una delle due dopo lo scontro diretto tra di loro, poi andremo avanti in questo modo.