Internews24.com - Gasperini avvisa l’Inter: «Scudetto? Ecco cosa ne penso…». Poi glissa su quella domanda

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon usa giri di parole,ha detto il tecnico dell’Atalanta rivale delnella lotta, le sue ddichiarazioni dopo l’EmpoliGian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro l’Empoli. Di seguito le sue parole del tecnico in lotta per locon.REAZIONE PROFESSIONALE DOPO GLI ULTIMI GIORNI – «Non sointendi per professionalità ma è il modo migliore per andare avanti. Professionalità da parte mia? Siamo tutti professionisti, abbiamo fatto una buona gara e dei buoni gol».CLASSIFICA – «Suggerisce che abbiamo una straordinaria classifica, no? Domenica abbiamo il Venezia, non è assolutamente facile, poi lo scontro diretto per cercare di prendere o avvicinare di sicuro una delle due.