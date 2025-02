Gasperini annuncia l’addio | ecco dove allenerà

Leggi su Sportface.it

L’Atalanta sta attraversando un periodo turbolento dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge. La sconfitta complessiva per 5-2 è stato l’ennesimo campanello d’allarme in questa seconda parte di stagione. I recenti risultati in campionato e Coppa Italia lo dimostrano. Dopo un convincente 5-0 in trasferta contro il Verona, la squadra diha rallentato il passo con un pareggio deludente per 1-1 contro il Torino e un’eliminazione amara dalla Coppa Italia ai quarti, con la vittoria di misura del Bologna. A rendere ancora più delicato il momento poi ci sono le tensioni interne esplose in seguito al rigore sbagliato da Ademola Lookman contro il Brugge. Il tecnico nerazzurro non ha usato mezzi termini, definendo l’attaccante uno dei peggiori rigoristi mai visti, scatenando la reazione del giocatore, che ha giudicato le parole “profondamente irrispettose”.