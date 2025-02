Serieanews.com - Gasperini alla Roma, ci siamo: una telefonata “galeotta” spiana la strada

Leggi su Serieanews.com

Lasempre più vicini? Unacon Ranieri rafforza l’ipotesi di un futuro in giallorosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti, ci: unala(Foto: Ansa) – serieanews.comLa stagione sta per finire, e i momenti decisivi si avvicinano. Laè chiamata a fare una scelta fondamentale per il futuro della panchina, e il nome di Gian Pierosta guadagnando sempre più consensi.Nella sua ultima conferenza stampa,ha confermato che il suo contratto con l’Atalanta scadrà nel 2026, senza ulteriori rinnovi. Tuttavia, leggendo tra le righe, si percepisce un segnale ben diverso: il rapporto con la società bergamasca sembra essersi incrinato, e l’addio potrebbe essere anticipato già al termine di questa stagione.