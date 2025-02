Panorama.it - Gasperini, addio Atalanta: a chi può servire in Italia

Una convivenza che entra in crisi dopo nove anni intensi, bellissimi e che hanno prodotto frutti storici, non deve sorprendere. Soprattutto se a stare insieme sono stati un club molto chiaro nelle linee operative e un tecnico con un carattere fortissimo. Dunque, lo strappo che Gian Pieroha ufficializzato con l', preannunciando l'a fine anno o, comunque, alla scadenza naturale del contratto che lo lega ai bergamaschi nel 2026 è la naturale evoluzione della storia.Aver vinto in Europa nello scorso mese di maggio è stato l'apice, ma anche un passo di non ritorno, di tutto. Mai l'si era spinta così in alto ed è ragionevole pensare che molti dei protagonisti abbiano in testa che difficilmente si potrà andare oltre. Non a caso i Percassi hanno tentato in estate di trattenere tutti i big, immaginando di potersi iscrivere alla corsa scudetto dando compimento a un ciclo straordinario.