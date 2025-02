Sport.quotidiano.net - Gasp spaventa la Dea. "A giugno non rinnovo. Anzi, forse vado via...»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da oggi per l’Atalanta comincia una nuova stagione, con un solo obiettivo: mantenere uno dei primi quattro posti che qualificano alla prossima Champions. Tredici finali, di fatto, senza impegni infrasettimanali. Prima tappa il “Castellani“ di Empoli, dove, questo pomeriggio alle 18, la Dea affronta un’Empoli in caduta libera verticale, reduce da due pareggi e otto sconfitte nelle ultime dieci partite, con una lunga serie di assenti (Anjorin, Fazzini, Viti, Pellegri, Solbakken, Ebuhei, l’ex Haas). Partita che però l’Atalanta non deve sottovalutare, come ha rimarcato ieri nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro, Gian Pieroerini. "La gara di andata (finita 3-2 per l’Atalanta), è stata fatta molto bene da noi, ma anche da loro. Mi aspetto una partita equilibrata e difficile.