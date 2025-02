Lanazione.it - Gabbrielleschi conquista il bronzo con la staffetta 4x1500 mista

Ricomincio dalla medaglia di. Nella prima tappa della World Cup di nuoto di fondo a Soma Bay, in Egitto, Giuliail terzo gradino del podio con la, alle spalle di Germania e Australia., la fiorentina Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio concludono la prova con il tempo di 1h11’16“7, confermandosi nell’élite iridata malgrado una condizione generale che non può essere ancora al massimo per nessuno dei quattro. Una prestazione positiva quella della nostra campionessa, che quest’anno a luglio spegnerà 29 candeline, portacolori di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, trasferitasi da poco da Casalguidi in Valdinievole. Una gara senz’altro migliore rispetto alla 10 chilometri individuale, chiusa al diciannovesimo posto, lei abituata a stazionare sempre in primissima fascia prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.