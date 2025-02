Bresciatoday.it - Fuga di monossido dalla stufa a pellet: mamma, papà e figlia portati in ospedale

Leggi su Bresciatoday.it

Una notte che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un grande spavento, ma senza gravi conseguenze, per una famiglia di Guidizzolo (Mn). Una coppia e la lorosono rimasti intossicati daldi carbonio all'interno della loro abitazione di via Cesare Battisti, sembrerebbe.