Friuli, accoltellato fuori da una discoteca a Tavagnacco

Aggressione nella notte a, in provincia di Udine. Ad essere statoda unaè stato un ragazzo di 26 anni residente a Cervignano, nella stessa provincia, ma cittadino egiziano. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne è stato colpito da una coltellata al fianco destro. Appena inviato l'allarme al 112, la centrale operativa regionale Sores Fvg ha mandato sul posto un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno stabilizzato le condizioni del giovane sul posto, poi lo hanno trasportato in ospedale a Udine. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi rimane riservata. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4 durante una rissa tra due gruppi di giovani, tra cui anche alcuni minorenni. La situazione è degenerata e ha coinvolto anche un altro minorenne, che è rimasto ferito in modo meno grave.