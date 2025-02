Quotidiano.net - Friedrich Merz: "La Germania deve essere governata in modo affidabile"

"Voglio dire una cosa ai nostri competitori. Abbiamo affrontato una dura campagna elettorale, sulla politica economica come sull'immigrazione. Ma ora dobbiamo parlarci fra di noi, per formare un governo in grado di agire". Lo ha detto il leader della Cdu, parlando alla Adenauer Haus, dopo aver dichiarato la vittoria alle elezioni per l'Unione. "Il mondo fuori non aspetta noi e non potrà aspettare che si svolgano lunghe trattative, dobbiamo procedere veloci. Il mondopercepire che lavienedi nuovo in", ha aggiunto.