Ilfattoquotidiano.it - Friedrich Merz, chi è il prossimo cancelliere della Germania: storico rivale di Merkel. Non è mai stato ministro, governatore o sindaco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel discorsovittoriaha detto che bisogna essere “veloci” per formare il nuovo governoperché “il mondo va veloce”. Ora questo 69enne, ex avvocato, si appresta a essere il, avendo da sempre vestito i panni del conservatore ed essendolodi Angela. Durante una campagna elettorale, in cui non sono mancati fatti di sangue con ben tre attentati, ha promesso una stretta sui migranti (cercando di arginare le posizioni dell’ultradestra di Afd), il rilancio economico del paese che da locomotiva industriale ha mostrato i primi cedimenti e il recupero dell’autorevolezza di Berlino in Europa.Tra le promesse anche quella di non collaborare con l’ultradestra di Alice Weidel che, con il 20% circa di preferenze, si è già proposta per entrare nel nuovo esecutivo.