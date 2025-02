Internews24.com - Frattesi Inter, problemi per il centrocampista? Inzaghi punta a recuperarlo per quella sfida

di Redazioneper ilper. Le ultime sulle condizionivistato dai microfoni di Sky Sport nel postGenoa, Simoneha parlato anche delle condizioni di Davide, non al meglio ieri sera e per quello non entrato in campo. Ecco le sue parole:SODDISFATTO DELLA ROSA? SU ACERBI E SU– «probabilmente sarebbe stato il primo cambio perché era una di quelle classiche partite dove ci avrebbe aiutato, aveva qualche problema, non riusciva già ieri. Stasera si è scaldato ma poi si è seduto perché non poteva darci il suo apporto. Acerbi è rientrato molto bene, lo abbiamo aspettato. In questo momento nel reparto difensivo non abbiamo, adesso isi sono spostati in quello offensivo sperando chelo si possa recuperare già per martedì».