Internews24.com - Frattesi Inter, la Roma non molla: questo è il piano per arrivare al centrocampista in estate

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lanonè ilperalin. Le ultime sulla situazioneCosi calciomercato.com sull’esse della, ancora non tramontato, per Davidedell’SU– «Provare a vincere l’Europa League per regalarsi un colpo da novanta sul mercato. Quale? Davide. Laci aveva già provato seriamente a gennaio per ilclasse 1999 di proprietà dell’forte della volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia del club della sua città e per il quale fa il tifo da quando era un bambino. n punto d’incontro con l’non era stato trovato anche perché il club nerazzurro era piuttosto restio a privarsi di un giocatore comunque importante per Simone Inzaghi.