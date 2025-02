Secoloditalia.it - “Franco Petronio. Avventure, idee, scritti”: l’uomo con lo sguardo sempre rivolto al futuro della destra italiana

Tra i grandi protagonististoriadagli anni Cinquanta agli anni Novanta c’è, triestino, poi romano e quindi milanese. Il militante di piazza che anima le proteste delle giornate di novembre del 1953 nel capoluogo giuliano ed è costretto a fuggire perché ricercato dalla polizia britannica di occupazione; il presidente nazionale del Fuan che porta gli universitari missini a primeggiare in molte università e riempie le piazze per Budapest e varie rivendicazioni studentesche; il consigliere comunale del Msi a Roma, il corrispondente del Secolo d’Italia da Parigi, il consigliere comunale a Milano, il deputato nazionale e il parlamentare europeo.Politico e intellettualeIl politico ma anchedi cultura che scopre e riscopre autori “maledetti”, in primis Céline, il visionario attento ai cambiamenti epocali che riesce a prevedere con largo anticipo nei suoi articoli per L’Italiano e il Secolo d’Italia.