Lettera43.it - Francia, attacco a Mulhouse: arrestate altre tre persone

Leggi su Lettera43.it

Le indagini sull’attentato avvenuto a, in Alsazia, nella giornata del 22 febbraio hanno portato all’arresto di tre, oltre al presunto aggressore. Lo ha reso noto la Procura nazionale antiterrorismo, contattata dall’Afp, confermando che i nuovi arrestati sono attualmente sotto custodia della polizia. L’aggressore, un cittadino algerino di 37 anni, era stato fermato subito dopo l’con coltello che ha causato la morte di un uomo portoghese di 69 anni e il ferimento di tre agenti della polizia municipale. Le autorità francesi non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità o sul ruolo delle trefermate nelle ore successive all’. Secondo la Pnat, le indagini sono ancora in corso per determinare eventuali legami tra l’aggressore e le, oltre a chiarire il movente esatto dell’attentato.