Franchi: "Svolta ricostruzione, si vede la luce"

, ora si fa sul serio. Entro primavera, infatti, ad Arquata, il borgo piceno maggiormente devastato dal sisma di nove anni fa, si concluderanno due importanti cantieri: quello relativo al nuovo Comune e quello per il palazzetto dello sport. Due interventi importanti e attesi, ai quali farà seguito anche ladella frazione di Pescara del Tronto, che nella notte del 24 agosto 2016 venne rasa letteralmente al suolo dalle scosse. A fare il punto della situazione è il sindaco Michele. Sindaco, possiamo dire che il 2025 sarà finalmente l’anno della? "Assolutamente sì. Abbiamo vissuto periodi davvero complicati ma cominciamo ad intravre lain fondo al tunnel. Grazie anche alla velocizzazione delle varie pratiche burocratiche e alle varie ordinanze firmate dal commissario Guido Castelli, che ringrazio per l’impegno profuso a benefici dei comuni del cratere, posso dire che stiamo vivendo l’anno decisivo per ridare slancio anche al nostro territorio.