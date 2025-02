Ilgiorno.it - Francesco I e la dama rossa in miniatura

Uscita da uno degli arazzi fiamminghi, che dal museo di Capodimonte arriveranno a Pavia in autunno, la “in rosso“ è diventata l’ospite d’onore della mostra di figurini allestita all’Urban Center del Broletto. C’è tempo fino all’1 marzo per visitare l’esposizione che, attraverso un’ottantina di pezzi, racconta fedelmente la battaglia in. Il pezzo più iconico è la riproduzione della donna a cavallo raccontata anche da Mino Milani. "Lain rosso è stata realizzata da Mirko Cavalloni, 41enne di Torre de’ Negri, l’unico professionista diventato un riferimento internazionale nel mondo del modellismo", ha spiegato Fabrizio Villa di Castana che da un paio d’anni è iscritto alla sezione di Pavia dell’associazione italiana di modellismo storico. Realizzata in resina da una scultura in 3D di Mary Di Primio, poi dipinta, la misteriosa figura è un pezzo unico ottenuto dopo un mese.