Francesco Costantini vicario del questore

, I° dirigente della Polizia di Stato, già in forza alla Questura di Bologna quale dirigente dell’Anticrimine, ha assunto da pochi giorni l’incarico dideldi Ascoli., viceaggiunto della Polizia di Stato dal 15 luglio 2003, ha 58 anni ed è laureato in Giurisprudenza. Specializzato in ’Studi sull’Amministrazione Pubblica’ ha ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato nel 1994. Ha frequentato l’85° corso vice commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma dal 1996. In carriera è stato a Chieti, a Fermo dove ha diretto l’Anticrimine fino al 2024 quando è passato con stesso incarico alla Questura di Bologna.nel corso della sua carriera ha coordinato numerose operazioni di polizia giudiziaria.