Ilrestodelcarlino.it - Francesca Perrotta. L’emancipazione è una musica dolce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Solidea Vitali Rosati Un aspetto positivo della comunicazione dei social è che ci obbliga ad essere sintetici. Sul profilo social dell’Orchestra Olimpia, oltre ad una luminosa fotografia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è in breve riportata la missione etica della formazione: "L’ Orchestra Sinfonica Olimpia – è scritto – nasce nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e. Costituita interamente da donne, attraverso le sue iniziativeli intende promuovere la parità di genere e i diritti umani". Basterebbe sottolineare l’impegno dinel promuovere la professionalità di genere, per capire perché la direttrice d’orchestra è candidata a cittadino dell’anno. Tanto è importante il messaggio che il primo a volerlo rilanciare è stato proprio il presidente della Repubblica che ha invitatoa dirigere uno dei concerti del Quirinale trasmessi in diretta su Radio3 Rai ed Euroradio.