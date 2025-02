Anteprima24.it - FOTO/ Napoli, ancora nel degrado i giardini di piazza Quattro Giornate

Tempo di lettura: < 1 minutoIdisono “in pessimo stato per mancanza di pulizia”. La denuncia viene da Antonio Di Gennaro di Assoutenti Campania. “Questa mattina, domenica, erano presenti parecchi cittadini, ma – racconta -, cosa che per altro dura da giorni, c’era sporcizia un poco dovunque”. L’associazione segnala pure lo stato delle aiuole, non certo ottimale: pure si trovano cartacce e bottiglie vuote.“Sarebbe il caso, pensiamo – afferma Di Gennaro -, di intervenire quotidianamente, preoccupandosi pure del verde”. Nell’ottobre di due anni fa, questidel Vomero sono stati intitolati ad Antonio Amoretti, partigiano delledi. Problemi di, però, si sono manifestati presto. Nei giorni scorsi, anche l’ennesimo sfregio dei vandali.