FOTO | Miro torna sul ring in Qatar contro Alberto El Patron

Gli anni di(f.k.a. Rusev) in AEW sono stati abbastanza travagliati. Di fatto, al netto della conquista del TNT Title, il bulgaro non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Recentemente il definitivo addio alla Compagnia di Tony Khan. Ebbene,ha fatto ritorno sulnel corso di un evento svoltosi inndo a disputare un match dopo 14 mesi dall’ultima volta.sulto sulnella giornata di ieri in occasione dell’evento Superslam III dellaPro Wrestling in quel di Doha,. Suo avversario un’altra vecchia conoscenza, niente meno che l’attuale AAA Mega ChampionElDel Rio). Questo match segna il ritorno suldel bulgaro a 14 mesi dall’ultima volta. Il suo ultimo, infatti, risaliva a AEW Worlds End del 30 dicembre 2023 quando affrontò Andrade El Idolo.