Fossombrone Arriva la corazzata Recanati

Oggi altro derby per il. Al ‘Bonci’infatti la Recanatese, quotata compagine allenata da mister Bilò e che in classifica generale occupa una posizione centrale con 29 punti, 31 gol realizzati e 36 subiti ed è reduce dal pareggio casalingo contro l’Avezzano. All’andata a(il 23 ottobre) la vittoria arrise ai leopardiani per 2 a 0 grazie alla doppietta di Daniel Ferrante. "Affrontiamo – sottolinea alla vigilia del match l’allenatore delMichele Fucili - una squadra che fino a pochi mesi fa giocava in serie C e quindi con un passato molto importante e che dopo un avvio un po’ stentato sono dodici partite (su quattordici) che sta ottenendo risultati; è una squadra quadrata, molto esperta, quindi sarà un avversario veramente difficile da affrontare, dovremo essere bravissimi nella fase difensiva, concedere il meno possibile e sfruttare al massimo quello che riusciremo a proporre.