Forza Italia apre alla Link | Un’occasione per la città

"Un’opportunità per il territorio senza alcun danno per le istituzioni pubbliche esistenti". CosìCampus University, l’ateneo privato intenzionato ad aprire un corso di laurea in Medicina ad Ascoli e Fano e un corso in Odontoiatria a Macerata. Secondo l’assessore Riccardo Sacchi, la coordinatrice comunale Barbara Antolini e il capogruppo in Consiglio Sandro Montaguti, "ogni opportunità tesa ad ampliare l’offerta formativa e a rispondere a una domanda di professionalità merita attenzione, non pregiudizi". Rispetto alle polemiche, gli esponenti del partito si dicono "perplessi. Nel nostro paese vi è una evidente carenza di specialisti. Bloccare nuove opportunità formative significa ignorare una necessità concreta della società e della sanità, specialmente in un periodo in cui, soprattutto dopo il Covid, il sistema sanitario nazionale è in affanno".