Forno trucchi facili per prolungarne la durata

Ilè uno degli elettrodomestici più sfruttati e spesso trascurati di casa, ma trattarlo con rispetto fa la differenza tra preparare lasagne perfette e finire per cenare con una pizza congelata. Non solo eviti brutte sorprese e conti salati dal tecnico, ma preservi anche il gusto autentico dei tuoi piatti preferiti e abbassi pure la bolletta.Quanto vive unin media? Dipende da te e da come lo coccoli: un elettrico, ben curato, arriva tranquillamente ai 10-15 anni, mentre una gas può durare anche oltre i 15 anni. Ovviamente, se lo spremi come un limone senza mai un riguardo, ti abbandonerà ben prima del previsto.Vediamo dunque qualche trucco semplice e veloce per far durare il più a lungo possibile ile tenerlo bene.Pulizia approfondita e periodicaTenere pulito ilè un po’ come evitare le figuracce: meglio dargli una passata subito dopo aver cucinato, prima che quel formaggio fuso diventi una crosta eterna e maleodorante.