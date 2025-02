Lanazione.it - ’Formula’ chiuso, accolto il ricorso. Locale riaperto per Martedì grasso

Non più un mese di chiusura, ma 15 giorni: il Formula Disco dunque non saràfino a metà marzo, ma potrà riaprire i battenti prima e lo farà con la serata delin programma il 4 marzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria hailal provvedimento del Questore presentato d’urgenza dai legali David Cerrini e Matteo Frenguelli per conto dei gestori della discoteca di Città di Castello. Il Tar ha di fatto sospeso il provvedimento di chiusura dal quindicesimo giorno. La notizia è stata resa nota ieri dai gestori della discoteca con un’informazione diramata via social nella quale esprimono viva soddisfazione. Il Tar accogliendo ildeldi Città di Castello (che era statodal questore per 30 giorni per ragioni di ordine pubblico con un provvedimento del 15 febbraio) non sospende completamente le disposizioni, ma le riduce a 15 giorni.