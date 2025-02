Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Cagliari Juve: le scelte di Thiago Motta

Formazioni ufficiali Cagliari Juve: le scelte di Thiago Motta e Nicola per il match di Serie A dei bianconeri

La Juventus torna in campo dopo l'eliminazione dalla Champions League. Contro il Cagliari i bianconeri vogliono continuare a vincere in campionato dopo i tre punti conquistati contro l'Inter. Di seguito le formazioni ufficiali di Thiago Motta e Nicola.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Deiola; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Douglas Luiz, Thuram, Nico Gonzalez, Mbangula, Kolo Muani