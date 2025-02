Formazioni confermate quando il papa inizia in porta

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-23 15:14:00 Giorni caldissimi in redazione!Domenica Nick Pope ritorna alla formazione di Newcastle per la grande partita contro Nottingham Forest.Il Newcastle ha perso solo una delle loro 13 partite della Premier League contro Forest, ma è arrivata la scorsa stagione-l’ex attaccante del Newcastle Chris Wood ha segnato una tripletta.La foresta sarebbe andata entro tre punti dall’arsenale del secondo posto con una vittoria.Ecco come si allineano i lati.Newsle Team NewsNick Pope è tornato inmentre Sandro Tonali e Kieran Tripper perdono. Tino Livramentoa terzino mentre a Lewis Miley viene data una possibilità a centrocampo.Howay Newcastle! pic.twitter.com/hzby6qp10v– Newcastle United (@NUFC) 23 febbraio 2025Newcastle XI: Nick Pope, Lewis Hall, Dan Burn, Fabian Schär, Tino Livramento, Joe Willock, Bruno Guimarães, Lewis Miley, Anthony Gordon, Alexander Isak, Jacob MurphyNotizie del team forestale di NottinghamTutti gli occhi saranno sul legno davanti per la foresta in quello che è un lato stabile.