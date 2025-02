Sport.quotidiano.net - Forlì, serve una prova da capolista: "Lentigione da playoff, partita dura"

Sarà vera fuga? L’auspicio, nel ridestato ambiente biancorosso, è ovviamente che lo sia, ma lo scopriremo solo. giocando. Crash test oggi ad altissimo coefficiente di difficoltà per il, neosolitario (+2 sul Ravenna) del girone D di serie D, opposto alquinto della classe (Centro sportivo ‘Levantini’, fischio d’inizio alle ore 14.30). Infarciti di ex biancorossi – Maggioli, Pari e Babbi in campo; il ds Cangini dietro la scrivania –, i reggiani si sono chiamati fuori dalla riffa promozione, ma hanno una voglia matta di tendere un agguato alla battistrada per turbare il nuovo ordine costituito e ipotecare un posto ai. Il Galletto, però, non può concedersi distrazioni né allentare il furore: servirà unaaccorta ma spavalda, testa fredda e cuore caldo, per schivare l’ostacolo Lenz e procacciarsi la vittoria, atteso che al ‘Benelli’, con ogni probabilità, la Perla Verde finirà in pasto ai leoni.