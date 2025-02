Oasport.it - Football americano, prosegue il cammino di Guelfi Firenze, Panther Parma e Frogs Legnano in IFL

Sono andati in scena gli incontri valevoli per la seconda settimana della IFL – ItalianLeague 2025. Secondo successo consecutivo per iche passano 34-15 in casa dei Rhinos Milano, mentre iproseguono nel lorosuperando nettamente i Lions Bergamo a domicilio (34-7). Netta affermazione anche per i Dolphins Ancona che schiantano i Warriors Bologna 47-0. Nell’ultimo match del programma, seconda vittoria consecutiva per iche passano in casa dei Marines Lazio.I RISULTATI DELLA WEEK2RHINOS Milano15-34DOLPHINS AnconaWARRIORS Bologna47-0LIONS Bergamo7-34MARINES Lazio13-42LA CLASSIFICA DEL GIRONE A12 0 2 1,000 44 69 25 2W22 0 2 1,000 33 54 21 2W3 DOLPHINS Ancona 1 1 2 0,500 41 61 20 1W4 RHINOS Milano 1 1 2 0,500 19 53 34 1L5 LIONS Bergamo 0 2 2 0,000 -52 17 69 2L6 WARRIORS Bologna 0 2 2 0,000 -85 0 85 2LLA CLASSIFICA DEL GIRONE B12 0 1 1,000 92 13 0 1W2 GIAGUARI Torino 1 0 1 1,000 34 48 14 1W3 SKORPIONS Varese 1 0 1 1,000 3 15 12 1W4 AQUILE Ferrara 0 1 1 0,000 -3 12 15 1L5 MARINES Lazio 0 1 1 0,000 27 90 2L6 PIRATES Albisola* 0 1 1 0,000 -49 0 49 1L