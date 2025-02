Cityrumors.it - Fondi del turismo elargiti senza gare: l’Anac indaga su decine di milioni di euro

Una nuova indagine sta riguardando l’autorità anticorruzione, per circa 42 affidamenti dal valore dididielargiteL’Autorità anticorruzione dà il via a una nuova importante indagine. Questa volta nel mirino ci sono trentadi sponsorizzazioni che cono state concesse solo per mezzo di affidamenti diretti. Soldi che sono stati utilizzati per il festival del cinema e per alcuni eventi vicini a dei ministri specifici.delsudidi(Ansa Foto) – Cityrumors.itA questi si aggiungono anche alcune società che sono solite organizzare manifestazioni sportive e che hanno goduto di questo ingresso di denaro. L’attenzione, però, è tutta puntata sull’Enit, l’Agenzia Nazionale del. Nel corso del governo Meloni è stato trasformato in Spa e oggi è sotto il controllo del Ministero del