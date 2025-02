Lanazione.it - Follonica si fa raggiungere nel finale. Solo un punto contro il Giovinazzo

HOCKEY Unche alla fine non accontenta quello conquistato dal(2-2 il) sulla pista di. La squadra di Sergio Silva getta al vento una clamorosa occasione di allungare nelle alte sfere facendosialla fine del secondo tempo dopo non essere stata in grado di chiudere la partita. Un match complicato per i biancazzurri che però recriminano anche per un arbitraggio al limite, che forse ha penalizzato di più la compagine maremmana. I biancazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla bella rete di Davide Banini che raccoglie un assist al bacio di Fernando Montigel. Nella seconda frazione, dopo un blu per il, è Francesco Banini da fuori a bucare un Veludo fino a quel momento insuperabile. Sembrava fatta ma, nonostante le parate di Barozzi (diverse su Tabarelli e Cardoso), ilaccorcia su punizione di prima (fatta ribattere) con Tabarelli.