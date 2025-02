Movieplayer.it - Follemente, Genovese evolve il kammerspiel: com’è cambiato il genere in 100 anni

DagliVenti agli. Venti. Centodi storia del cinema riassunti nel movimento del, da Murnau a Polanski, fino agli esperimenti di, che superando il concetto di sfumatura dell'emozione ci porta dritti nel cervello umano. Non banalizziamodefinendolo il live-action di Inside Out. Non se lo merita, ma soprattutto stiamo parlando di due prodotti diversi, destinati a due pubblici diversi e con finalità ben distinte tra di loro. Il film di Paoloporta il concetto di percezione delle sfumature nelle emozioni dei protagonisti a un livello superiore, ci trascina nel cervello di due persone diverse, didiverso, per sprofondare nelle loro psicosi, problematiche e nevrosi. Se negliprecedenti il regista romano aveva già dimostrato la sua vena passionale per il, la recitazione da camera di memoria tedesca, consiamo .